Вечірка проти карантину: один учасник заразився коронавірусом в Кентуккі

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В штаті Кентуккі США група молодих людей влаштувала вечірку, щоб показати свою незгоду з карантинними обмеженнями у зв’язку з епідемією коронавірусу. Після вечірки в одного з її учасників діагностували коронавірус. Про це з посиланням на CNN повідомляє НВ, інформує NNS.

За словами губернатора штату Енді Бішара, учасники вечірки навмисно зібралися разом, думаючи, що вони «невразливі для вірусу».

Він переконаний, що вони хотіли кинути виклик обмеженням, які запроваджує влада.

Губернатор закликав молодих людей не ігнорувати рекомендації про самоізоляцію, оскільки людина може поширювати коронавірус, навіть не маючи симптомів.

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Бішар зазначив, що в Кентуккі зареєстровано щонайменше 163 випадки захворювання Covid-19.

Нагадаємо, в Україні станом на 10:00 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована: