Карантин у Венеції: в каналах з'явилися дельфіни та риба

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Як стало відомо NNS, після тижневого карантину в каналах італійської Венеції місцеві жителі стали помічати рибу і навіть дельфінів. Про це городяни пишуть у соцмережах, інформує “Кореспондент.нет”.

Так, жителі Венеції повідомляють, що у зв'язку з карантином і відсутністю туристів у міських каналах вода стала прозорою, чого не було дуже давно. Мало того, з'явилися риби і подекуди помічені дельфіни.

Користувач Twitter Francesco Delrio в соцмережі виклав фотографії, на яких відображені венеціанські канали з чистою водою і рибою, що плаває, дельфінами, качками в римському фонтані і диким кабаном на площі одного з міст.

"Забруднення повітря знизилося. Природа відновлює свої сили під час карантину в Італії", - написав користувач.

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