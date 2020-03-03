Майже половина піщаних пляжів у світі може зникнути до кінця століття

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До кінця століття майже половина піщаних пляжів у світі можуть піти під воду через глобальне потепління. Про це інформує NNS з посиланням на hromadske.

Про це свідчать результати дослідження Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії, повідомляє британьська газета The Guardian.

Піщана ерозія може зашкодити прибережним поселенням, у яких більше не буде буферних зон для захисту їх від підвищення рівня моря та впливу штормів.

«Крім туризму, піщані пляжі часто виступають в якості першої лінії захисту від прибережних штормів і повеней, і без них наслідки екстремальних погодних явищ, ймовірно, будуть вище. Ми повинні підготуватися», — вважає провідний автор роботи Міхаліс Вусдукас, дослідник з Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії.

За прогнозами науковців, через 30 років ерозія знищить 36 тисяч кілометрів пляжів, або 13,6% піщаних берегових ліній. Вчені припускають, що ситуація погіршиться в другій половині століття, коли зникнуть ще 25,7% (95 061 км) пляжів на планеті.

За словами вчених, якщо люди продовжать виділяти вуглець з такими темпами, як зараз, то рівень моря підвищиться приблизно на 80 сантиметрів. Якщо це станеться, загалом 131 тисяча кілометрів пляжів, або 13% вільної від льоду берегової лінії, потрапить під воду.

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У найкращому випадку Велика Британія втратить 1 531 км або 27,7% свого піщаного узбережжя, у гіршому — 2 415 км або 43,7%.

За прогнозами, найбільше від ерозії втратять Австралія — 14 849 км піщаного узбережжя та Канада — 14 425 км піщаного узбережжя.

У 10 країн, які можуть втратити свою піщану берегову лінію, також входять Мексика, Китай, Росія, Аргентина, Індія і Бразилія.