В Антарктиді сніг став малиновим (фото)

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Як стало відомо NNS, українська антарктична станція «Академік Вернадський» вже кілька тижнів оточена малиновим снігом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook МОН України.

Повідомляється, що сніг отримав забарвлення через мікроскопічні снігові водорості. Відповідні фото з’явилися у Facebook МОН України.

«Вже кілька тижнів українська антарктична станція «Академік Вернадський» оточена малиновим снігом. Звідки він та чому такий колір? Цікаве забарвлення снігу дають мікроскопічні снігові водорості. Наші вчені їх визначили під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis», — йдеться у повідомленні.

За інформацією МОН, водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими, спори починають проростати.

«Оскільки, крім зеленого пігменту — хлорофілу, їхні клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями ніби від малинового джему. До речі, цей шар захищає водорості від ультрафіолетового випромінювання. «Цвітіння» снігу сприяє зміні клімату. Адже через червоно-малинове забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок — у ньому утворюється дедалі більше яскравих водоростей», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що таке явище, крім Антарктиди, можна спостерігати ще і в Арктиці, а також в Альпах та інших високогірних екосистемах.

Автор фото: український науковець-біолог Андрій Зотов.

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