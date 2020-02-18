Для їжачків у Великій Британії створили міні-паби (фото)

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Лондонська пивоварня Camden Town Brewery створила ряд міні-пабів для їжаків. Про це NNS стало відомо з повідомлення iod.media.

Міні-паби для їжаків — невеликі коробки, де тварини зможуть перезимувати і спокійно завести потомство. Повідомляється, що проєкт було розроблено разом з товариством захисту їжаків.

Вся справа у тому, що через зміни клімату їжаки в Великій Британії тепер з великими труднощами добувають собі їжу влітку і восени, щоб спокійно впасти в сплячку взимку. До того ж, з розвитком мегаполісів, тварини поступово втрачають безпечні місця для проживання. Творці міні-пабів сподіваються, що коробки повинні допомогти їжачкам відчути себе в безпеці.

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Тепер всі, хто хоче допомогти їжакам, можуть купити для них маленький паб і встановити його у себе у дворі. Коштує таке житло 50 фунтів стерлінгів (близько 1500 гривень).

Всі фото — Camden Town Brewery