Найбільший у світі айсберг, що відколовся від Антарктиди, подався у відкритий океан

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Найбільший у світі айсберг A68, що відколовся від льодовика в Антарктиді, має найближчим часом вирушити у вільне плавання і рухатиметься у бік відкритого океану. Про це NNS дізналася з повідомлення Укрінформ, що посилається на ВВС.

«Найбільший у світі айсберг незабаром дістанеться відкритого океану, вважають вчені», — йдеться у публікації.

A68 — один з найбільших айсбергів, які коли-небудь були зафіксовані вченими. Його вага складає близько одного трильйона тонн. Для прикладу, вага двоповерхового автобуса — 12 тонн.

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Він відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді у 2017 році. Зараз айсберг рухається в північно-східному напрямку і незабаром може вийти у Південний океан.

Коли айсберг відколовся, за два з половиною роки він трохи зменшився.

На думку вчених, коли айсберг вийде на вільні від льоду океанські простори, він почне швидко руйнуватися.

«Якщо він вціліє після виходу за край постійного морського льоду, я буду дуже здивований», — заявив професор Адріан Лакман з університету Суонсі у Великій Британії.