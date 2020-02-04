Вчені змоделювали карту Землі без морів і океанів (відео)

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Колишній співробітник NASA опублікував дивовижне анімаційне відео, яке демонструє вигляд планети Земля в разі поступового висихання усіх океанів. Про це інформує УНІАН з посиланням на Newsweek.

Повідомляється, що вчений Джеймс О’Доног’ю після завершення роботи в NASA став планетарним експертом Японської космічної агенції (JAXA). Він оновив і доповнив анімацію, створену в американському космічному відомстві аніматором Горацієм Мітчеллом в 2008 році.

В перші кілька секунд відео з-під водяного покриву виринають території навколо країв континентів, які називають «континентальними шельфами». На них припадає близько 8% від загальної площі, яку вкривають океани Землі. Більшість з них стають суходолом, коли рівень моря піднімається на 140 метрів. Виключенням стають тільки ті шельфи, які розташовані в Арктиці. Адже вони лежать на більшій глибині.



«Я сповільнив початок відео, адже багато підводних територій виринають з води у перші десятки метрів», — пояснив О’Доног’ю.

Деякі з цих континентальних шельфів були не під водою тисячі років тому. Стародавні люди використовували їх, щоб переходили на недосліджені території. Приміром, експерти вірять, що групи, які стали першими американцями, пройшли по такому земному мосту, який колись сполучав Сибір й Аляску. Це могло відбутися приблизно 16 тисяч років тому.



«Під час останнього льодовикового періоду велика частина води з океанів стала кригою на полюсах планети. Саме тому такі земні мости існували», — сказав вчений.

«Кожне з таких сполучень допомогло людям мігрувати. А коли льодовиковий період закінчився, вода їх заблокувала», — додав він.

В точці відео, коли рівень океанів падає до приблизно 1981-3000 метрів, на поверхню починають виходити океанічні хребти.





