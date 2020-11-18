Вартість Bitcoin досягнула трирічного максимуму

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Вартість біткойнів підскочила вище за 17 тисяч доларів, досягнувши трирічного максимуму.

Про це з посиланням на BBC повідомляє Громадське, інформує NNS.

Так, у середу, 18 листопада, біткойн виріс більш як на 7% і тепер коштує 17 891 долар, що є найвищим курсом із грудня 2017 року.

Інвестори кинулися вкладати в криптовалюту під час волатильності на світових фондових ринках, викликаної пандемією коронавірусу.

Однак експерти застерігають від того, щоб розглядати криптовалюту як «безпечну гавань», оскільки залишаються побоювання щодо шахрайської торгівлі криптовалютою після серії гучних зломів.

Стійкість до коронавірусу

Bitcoin виявився стійким до впливу коронавірусу на світові ринки. Станом на 28 січня Bitcoin подорожчав до 9 176 доларів, що стало найвищою позначкою з початку листопада 2019 року.

Тоді спалах коронавірусу в Китаї спричинив падіння світових цін на нафту. Ринки реагували на новини про спалах падінням, адже через вірус уряд Китаю міг запровадити жорсткі обмеження. Криптовалюти це не стосувалося.

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