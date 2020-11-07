Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу

- 07 лист. 2020
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Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, пише Українська правда, передає NNS.
"Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході",
— написав Зеленський.
Президент подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.
"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними",
— додав він.
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