Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу

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Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, пише Українська правда, передає NNS.

"Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході",

— написав Зеленський.

Президент подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними",