Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу

07 лист. 2020
Перегляди: 92

Завантажте мобільний додаток сайту

Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter, пише Українська правда, передає NNS.

"Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході",

— написав Зеленський.

Президент подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними",

— додав він.

Читайте ще: Нереалізований потенціал України становить 1 трильйон доларів - Шмигаль

Автор: Маруся Оффон

Національна служба новин - Новини України