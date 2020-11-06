Нереалізований потенціал України становить 1 трильйон доларів - Шмигаль

Завантажте мобільний додаток сайту

За результатами економічного аудиту уряд встановив, що розмір нереалізованого потенціалу України за останні 10 років становить 1 трильйон доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на презентації результатів аудиту, пише Економічна правда, інформує NNS.

Найбільшу частку в цій цифрі займають корисні копалини. За словами голови уряду, правильне використання надр може принести Україні 409 мільярдів доларів.

"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин. І тільки третина з них розробляється. Фактично, це трохи більше 4 тисяч ділянок, які сьогодні знаходяться в розробці",

- сказав Шмигаль.

Він заявив, що збільшення видобутку корисних копалин не означає збільшення експорту за кордон копалин в якості сировини.

"Це означає створення основи для створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю. У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали",

- сказав Шмигаль.

Згідно з результатами аудиту, Україна не використала свій земельний потенціал на 85 млрд доларів.

"29 років вільне розпорядження землею було обмежене, а отже її цінність була знижена в рази. За цей час у державі зникло 5 млн га землі, розвиток зрошення та інвестицій в сільське господарство було загальмоване на десятиліття, а подекуди зупинено зовсім",

— зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що за 10 років середня вартість землі сільськогосподарського призначення за один гектар зросте фактично в 5 разів.

Нереалізований потенціал України щодо використання водних ресурсів оцінюється в 12 млрд доларів, лісових - в 40 млрд доларів, повідомив Шмигаль.

"Ми повинні були розширювати площі наших лісів і використовувати деревину переважно для розвитку власного меблевого виробництва. Тільки зміна орієнтирів з експорту сировини на виробництво власної продукції дасть країні, як мінімум, 40 млрд доларів за 10 років",

- сказав він.

"Україна роками ігнорувала розвиток гідроенергетики, цей потенціал ми використовуємо тільки наполовину. Потенціал аквакультури, розвиток рибного господарства ми використовуємо лише на чверть, зрошення земель розвинене менш ніж на 20% від того, як повинно бути. Наприклад, ефективна система зрошення в південних областях України дала б можливість збільшити врожаї в 2,5-3 рази і це - теж невикористаний потенціал, який дасть країні додатковий ВВП",

- зазначив прем'єр.

"1 трлн доларів ВВП за 10 років - це нереалізований потенціал нашої країни. 1 трлн втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління",

- резюмував прем'єр.

Раніше ми писали: Рада ухвалила у першому читанні проект держбюджету-2021: основні показники