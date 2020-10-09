Велика Британія виділила 2,5 млрд фунтів стерлінгів на кредитні гарантії для торгівлі з Україною

Завантажте мобільний додаток сайту

Департамент з гарантування експортних кредитів Британії (UKEF) погодив виділення 2,5 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,7 млрд євро) для британсько-українських торговельних контрактів. Відповідний меморандум підписали під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію, передає його пресслужба, пише Громадське, інформує NNS.

Гроші зможуть використати для інвестицій у сферах безпеки та оборони, сільського господарства, інфраструктури, енергетики, охорони здоров'я тощо.

«Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів»,

— зазначив Зеленський.

Як повідомили в ОП, таким чином UKEF підтримуватиме експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та допомагатиме підприємствам будь-яких розмірів виконувати контракти.

Кредити видаватимуть на 10 років під ставку 2,5% у євро та 3,5% у фунтах стерлінгів. Пільговий період, коли можна не виплачувати відсотки, становитиме три роки. Рівень локалізації британської частки виробництва — 20%. Це означає, що кредити зможуть видавати за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

«Переконаний, що це відкриє нові можливості для партнерства між економіками наших країн, зокрема у сферах оборони та безпеки, відновлюваних джерел енергії та транспортної інфраструктури»,

— зазначає міністр фінансів України Сергій Марченко.

Про що ще домовилися?

Зеленський підписав двосторонню угоду про вільну торгівлю та стратегічне партнерство України з Великою Британією, яка, зокрема передбачає збільшення співробітництва у безпековій сфері. Нову угоди уклали після того, як Велика Британія вийшла з ЄС.

Перед цим Зеленський у Великій Британії підписав меморандум про розбудову військово-морського флоту на суму в 1,25 мільярда фунтів стерлінгів. В Офісі президента зазначили, що меморандум буде спрямований на співпрацю в оборонній галузі та має «підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері».

Свій візит до Великої Британії президент почав одразу після 22-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі. Він завершився підписанням шести спільних угод та запевненням з боку європейських лідерів, що ЄС підтримує прагнення України щодо угоди про асоціацію та проведення реформ на шляху до неї.

Читайте ще: "Безвізовому режиму нічого не загрожує", - Зеленський після саміту Україна-ЄС