"Безвізовому режиму нічого не загрожує", - Зеленський після саміту Україна-ЄС

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22-й саміт Україна-ЄС у Брюсселі завершився підписанням шести спільних угод та запевненням з боку європейських лідерів, що ЄС підтримує прагнення України щодо угоди про асоціацію та проведення реформ на шляху до неї, передає Громадське, інформує NNS.

«Безвізовому режиму нічого не загрожує»,

— заявив за підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше депутати Європарламенту пригрозили деяким політикам та олігархам скасуванням безвізу, якщо Україна не продовжить антикорупційну політику. Але там запевняли, що їхні слова не стосується скасування безвізу загалом.

А президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив:

«Ми готові надати умови, щоби Україна поступово інтегрувалась у внутрішній ринок Європи».

І додав: Євросоюз сподівається, що «Україна продовжуватиме виконувати свої зобов’язання [для досягнення угоди про асоціацію] до кінця».

Що підписали?

Шість документів про двосторонню співпрацю Україна-ЄС на загальну суму майже 400 млн євро. Три з них між урядом України та ЄС:

«Програма ЄС «Міцні регіони», відповідно до якої ЄС надасть Україні 30 млн євро. Цей документ має сприяти залученню допомоги ЄС для підвищення стійкості України, зокрема до гібридних загроз і дестабілізаційних ситуацій (COVID-19 тощо), а також збільшення потенціалу України з розбудови миру;

«Механізм розвитку громадянського суспільства України». Це про допомогу ЄС для зміцнення демократії в Україні. Загальний внесок ЄС — 20 мільйонів євро;

«Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні», який передбачає розробку та реалізацію політики й заходів для переходу до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання та споживання. Внесок ЄС — 10 мільйонів євро.

А ще три — між урядом України та Європейським інвестиційним банком:

«Енергоефективність громадських будівель в Україні». Це про удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Загальний внесок ЄІБ — 300 мільйонів євро;

«Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)» (охоплює два документи): на цей проєкт Україна отримає 30 мільйонів євро;

Про що ще говорили?

Про коронавірус. Саміт був першою офлайновою зустріччю лідерів ЄС із главою країни-партнера у Брюсселі від початку коронавірусного карантину. За словами Шарля Мішеля, це зайвий раз «підкреслює відданість ЄС у відносинах з Україною». Очільник Європейської ради відзначив «дуже успішну співпрацю» України та союзу у боротьбі з COVID-19 та заявив, що сподівається на «ще тіснішу» (не лише щодо коронавірусу).

«Пакет підтримки в розмірі 190 мільйонів євро та програма макрофінансової допомоги у 1,2 мільярда євро, яку ЄС мобілізував для України для подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічного впливу, значно перевищує допомогу, надану іншими партнерами. Ми відзначили вдячність керівництва та громадян України за надану допомогу»,

— йдеться у спільному комюніке учасників саміту.

Також зазначається, що ЄС продовжить співпрацю з Україною і для «забезпечення доступу до майбутньої вакцини проти COVID-19 як глобального спільного надбання за доступними цінами».

Про війну на Донбасі. Як і на кожному саміті Україна-ЄС останніми роками, цього разу теж йшлося про підтримку України з боку ЄС у протидії російській агресії. Лідери Євросоюзу нагадали про підтримку зусиль «Нормандського формату», ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Про реформи. Лідери ЄС, зокрема, відзначили початок проведення земельної реформи, ухвалення закону про регулювання банківської діяльності, прогрес у децентралізації та старт роботи Вищого антикорупційного суду.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, який раніше після зустрічі із Зеленським зазначав, що «ЄС — не банкомат», знову підтвердив свою позицію.

«Допомога ЄС Україні не є безумовною, ми не діємо на засадах благодійності»,

— зазначив Боррель, пояснюючи, що ЄС надає свою фіндопомогу Україні виключно в обмін на проведення реформ.