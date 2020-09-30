Коли завершиться «нафтова епоха» - прогноз експертів

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У компанії Total вважають, що по всьому світу дуже скоро країни почнуть поступово переходити на більш екологічні енергоносії, повідомляє NNS з посиланням на bin.ua.

Зокрема, енергетика буде перелаштовуватися на природний газ. Фахівці компанії впевнені, що саме "блакитне паливо" займе ключову позицію на світовому ринку енергоносіїв.

Що стосується більш довгострокових прогнозів, то аналітики Total бачать передумови вважати, що істотно зросте попит на електрику до 2050 року. Саме воно покриє до 40% потреб людства в енергії. Зараз частка електрики в світі становить близько 20%.

Щодо самої компанії Total, то топ-менеджмент планує інвестувати в сонячну і вітряну енергетику, а також в розробку акумуляторів і розвиток мереж зарядних станцій для автомобілів.

Зокрема, 29 вересня стало відомо, що Total купує найбільшу у Великобританії мережу заправок для електромобілів Source London. Мережа електрозаправок, яку Total купує у компанії Bollore Group, складається з понад 1,6 тисячі точок.

Total має намір забезпечувати зарядну мережу електрикою на 100% з відновлюваних джерел, що поставляються дочірньою компанією Total Gas&Power Limited.

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