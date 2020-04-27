Польща готує чартер за заробітчанами з України

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У Польщі гостро не вистачає сезонних робітників для збору врожаю. Тож місцеві бізнесмени мають намір організувати чартерні рейси, аби привезти до країни заробітчан з України, повідомляє 24tv.ua, інформує NNS.

В ефірі польського телеканалу TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот заявив, що польські бізнесмени готують чартерний рейс, який привезе українських заробітчан.

У Польщі через карантинні обмеження та відтік заробітчан гостро не вистачає працівників для роботи в сільському господарстві. Фермери не зможуть зібрати урожай без сезонних робітників, які зазвичай приїздили з України.

«Ми хочемо перевезти перших 200 людей з України на фабрики у Вроцлав», – сказав Інглот.

Німецькі фермери, мовляв, вже привезли сезонних робітників з Румунії. Польські ж фермери бідкаються, що незабаром потрібно буде збирати спаржу, скоро дозріє й полуниця, а робочих рук як не було, так і нема.

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Польські фахівці з ринку праці у місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

«Чартери для робітників недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірша. А охочих українців поїхати на роботу буде багато», – вважають поляки.

Зауважимо, в рамках програми з порятунку польської економіки "Антикризовий щит" 17 квітня набув чинності закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії без необхідності подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.

Коронавірус у Польщі станом на 27 квітня виявлено у 11,6 тисячі людей, смертельних випадків – 535.