Українські заробітчани спецрейсами вилетять до Фінляндії: подробиці від МАУ

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Авіакомпанія МАУ виконає ще кілька рейсів до Фінляндії з сезонними працівниками. Про це повідомляє НВ Бізнес з посиланням на пресслужбу авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, інформує NNS.

Найближчим часом з ДП Міжнародний аеропорт (МА) Бориспіль буде виконано ще кілька рейсів до Фінляндії, якими зможуть скористатися громадяни України, які мають право на офіційне працевлаштування в цій країні.

«Заплановано ще 2 рейси до Фінляндії, можливо буде і більше, також є подібні проекти в Німеччину, Англію», — розповіли в МАУ.

Рейси до Фінляндії оплачує замовник — естонська приватна компанія, назву якої в МАУ не називають.

«Компанія вийшла на МАУ із запитом вартості рейсу, надавши при цьому інформацію, що дозвіл фінських державних органів в процесі отримання. І як тільки було отримано погодження від Міністерства праці Фінляндії, замовник підтвердив рейс і підписав контракт», — пояснюють в українській авіакомпанії.

Нагадаємо, що минулого четверга з МА Бориспіль вилетів літак до столиці Фінляндії Гельсінкі. За даними ТСН, це був спецрейс з працівниками фінських ферм.

Відповідаючи на питання про наявність будь-яких обмежень для потенційних пасажирів таких рейсів, в МАУ сказали, що єдина умова, про яку їм відомо — необхідність мати контракт з компанією-роботодавцем з терміном дії не менше півроку.

Для виконання цього рейсу українська авіакомпанія отримувала дозвіл Державної авіаційної служби України та авіаційної влади Фінляндії.

Нагадаємо, що на початку квітня фінські ЗМІ повідомили про плани місцевого міністерства праці організувати чартери для доставки в країну сезонних робітників. Однак пізніше в той же день посольство Фінляндії в Києві спростувало цю інформацію заявивши, що інформацію про чартери не підтвердили офіційні органи Фінляндії. Однак минулого тижня посольство опублікувало у своєму Facebook повідомлення про те, що фінський уряд дозволив деяким сезонним працівникам з України в'їхати в країну.