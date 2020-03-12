Ціни на нафту падають після заборони Трампа на поїздки з Європи до США

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Ціни на нафту знову знижуються в четвер разом з іншими ринками після заборони Дональдом Трампом подорожей з Європи до США у зв'язку з тим, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала спалах коронавірусу пандемією. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Рейтер, інформує NNS.

Хвилювання на ринку збільшуються загрозою хвилі дешевої нафти з Саудівської Аравії, яка обіцяла підняти видобуток нафти до рекордно високого рівня в ході цінового протистояння з Росією.

Нафта марки Brent впала на 4,36% до $34,23 за барель на 8:15 за Києвом, а WTI - на 4,28% до $31,57 за барель.

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Ринок акцій впав після того, як Трамп повідомив, що США припинять всі поїздки з Європи до США для стримування епідемії коронавірусу.

Заборона на поїздки, яка виключає Великобританію, "надзвичайно сильно вдарить по американських авіакомпаніях", повідомила галузева асоціація США.