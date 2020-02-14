Робот-собака буде працювати на нафтовій вишці в Норвегії

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Чотирилапий робот Spot від компанії Boston Dynamics працює на нафтовій вишці норвезької компанії Aker BP ASA. Про це NNS стало відомо з повідомлення УНІАН, яке посилається на New Atlas.

Повідомляється, що норвезька компанія Aker BP почне випробування вже цього року. Фахівці хочуть дізнатися, як машини можуть допомогти з процедурами інспекції обладнання.

Так, камери і сенсори Spot будуть корисні для пошуку місць витоку газу. Фахівці очікують, що він зможе дістатися до місць, які недоступні для людини і тим самим зробити роботу безпечнішою.

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В Aker BP заявили, що в перспективі хочуть автоматизувати всі операції, аби зробити робочий процес ефективнішим і безпечнішим.

Нагадаємо, американська роботобудівна компанія Boston Dynamics, у вересні минулого року почала приймати комерційні замовлення на свого чотирилапого робота Spot, який здобув популярність в мережі завдяки вірусним відео та мемам.