FlixBus запустив перший рейс міжміського автобуса з сонячними панелями

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Автобусний оператор FlixBus обладнав сонячними панелями автобус на міжнародному маршруті між Дортмундом та Лондоном. Про це NNS дізналася з повідомлення The Village Ukraine.

Сонячну енергію, генеровану панелями, використовують для живлення електричних систем автобуса, також вона зменшує споживання палива та викиди CO2.

Наразі автобус курсує двічі на тиждень, але з квітня частоту рейсів планують збільшити.

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«Гнучкі сонячні пластини, що адаптовані для використання в транспортному секторі, досі застосовувалися лише на вантажних транспортних засобах. FlixBus першим використав цю технологію на автобусі міжміського сполучення», — розповідають у компанії.

Сонячні панелі, встановлені на даху автобуса, виготовлені екстратонкими та з полегшеною вагою, тому не збільшують опір повітря під час руху автобуса. В середньому, за допомогою їх використання досягається економія у 1,7 літра дизеля на 100 кілометрів пробігу автобуса. Тож на середній відстані 600 кілометрів добова економія палива становитиме близько 10 літрів.

У літній час під час збільшення сонячної активності економія зростає, розповідають у FlixBus. Встановлення фотоелектричних панелей дає змогу сонячній енергії живити всю електроніку на борту, включаючи USB-порти, електричні розетки та кондиціонер. Тобто пасажири можуть заряджати свої мобільні пристрої поновною енергією, яка накопичується на даху автобуса.

Раніше FlixBus вже запускав пілотні проєкти з електричними автобусами на великі відстані у Франції, Німеччині та США.