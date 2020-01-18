У МВФ попередили про можливу Велику депресію

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У Міжнародному валютному фонді застерегли про ризики світової економік, яка знову може повернутися в сумний час епохи Великої депресії. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сайті УРА-інформ, який посилається на The "Guardian".

Відповідну заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в ході свого виступу в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні.

За її словами, такий ризик існує в зв'язку з поточною нерівністю між різними групами населення країн, а також нестабільності фінансового сектору. На думку глави фону, навіть з урахуванням того, що динаміка нерівності суттєво впала за останні два десятки років, саме у внутрішньому секторі країн ці хвилювання значимо зросли. Таким прикладом експерт привела положення Великобританії, в якій 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних.

Виходячи з такої ситуації, глава МВФ вважає, що у 20-ті роки 21 століття світ на тлі таких проблем, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, може стати фінансово нестабільним для багатьох верств населення.

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