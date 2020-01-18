Держстат: Безробіття в Україні зростає

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В Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб, дані наводяться за грудень 2019 року. Про NNS дізнався з повідомлення Держстату у вечорі 16 листопада.

Так, у грудні минулого року було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 49,3 тисячі більше, ніж у листопаді 2019 року.

При цьому за листопад кількість безробітних зросла на 29,6 тисячі.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій у грудні скоротилася до 59,0 тисяч (в листопаді 80,9 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (в листопаді -6,0).

Водночас 25 грудня міністр економіки Тимофій Милованов заявляв, що в Україні зростає рівень зайнятості.

Зниження кількості безробітних українців Держстат фіксував у вересні 2019 року. Тоді, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, рівень безробіття скоротився і склав 7,8%.