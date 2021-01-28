На першу зустріч Люблінського трикутника з ініціативи України запросили Тихановську - МЗС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом і головою польського МЗС Збігнєвом Рау 29 січня проведуть в онлайн-форматі перше засідання Люблінського трикутника.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС, інформує Радіо Свобода, передає NNS.

У частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, йдеться в повідомленні.

«Голови зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам і загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році. О 12:15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг, під час якого розповість про підсумки першої зустрічі Люблінського трикутника та інші актуальні питання зовнішньої політики України»,

– повідомили в МЗС.

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Люблінський трикутник – тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.

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