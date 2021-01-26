Путін хоче заборони публічно порівнювати ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні

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Президент РФ Володимир Путін доручив Держдумі підготувати законопроєкт, який забороняє публічно ототожнювати ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Про це йдеться у переліку доручень президента на сайті Кремля, який склали за підсумками засідання президентської ради з культури та мистецтва, пише Громадське, передає NNS.

Він пропонує підготувати законопроєкт до 1 червня 2021 року. Так, у законі «Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» має з'явитися заборона публічно прирівнювати роль Радянського Союзу та нацистської Німеччини.

Як пише російська служба BBC, засідання відбулося наприкінці жовтня 2020 року. Тоді очільниця комітету з культури Держдуми Олена Ямпільська заявила, що в Росії публікуються та є популярними серед молоді книжки, в яких порівнюються дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини, і запропонувала це заборонити.

Путін із Ямпільською погодився, сказавши, що потрібно «акуратно заборонити це».

Крім того, на початку 2020 року Путін ображався на українського президента Володимира Зеленського, який прирівняв СРСР до Третього рейху.

Зеленський під час робочого візиту до Польщі вшанував жертв Голокосту з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц. Він тоді сказав:

«Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту».

Ймовірно, під змовою Зеленський мав на увазі пакт Молотова-Ріббентропа, або угоду про ненапад між Німеччиною та СРСР і про розподіл між ними сфер впливу.

Сторони угоди зобов’язувалися утримуватися від нападу один на одного і дотримуватися нейтралітету в разі, якщо одна з них ставала об'єктом військових дій третьої сторони.