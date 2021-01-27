Байден провів першу телефонну розмову з Путіним: говорили про Україну і Навального

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Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, провів першу телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Associated Press, пише LB.ua, передає NNS.

Під час бесіди, як повідомляє агентство, Байден висловив стурбованість з приводу арешту опозиціонера Олексія Навального, одночасно тиснучи на президента Росії з приводу причетності його країни до масштабної кампанії кібершпіонажу і призначення винагороди за вбивство американських військових в Афганістані.

Разом з тим два президенти домовилися про те, щоб їх команди в терміновому порядку завершили продовження нового договору СНО - останнього діючого договору між США і Росією щодо контролю над озброєннями, до його закінчення в наступному місяці.

“Байден сказав Путіну, що його адміністрація вивчає злом SolarWinds і повідомлення про те, що Росія запропонувала талібам нагороду за вбивство американських військ в Афганістані. Байден сказав, що Сполучені Штати готові захищатися і вживатимуть заходів, які можуть включати подальші санкції, щоб гарантувати, що Москва не буде діяти безкарно”,

- передає агентство зміст бесіди з посиланням на представників адміністрації Байдена.

Повідомляється також, що ініціатором телефонного дзвінка стала російська сторона. Відповідний запит був направлений до Вашингтону дипломатичними каналами минулого тижня.

Як повідомляється на сайті Білого дому, Байден під час бесіди ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати "будуть діяти твердо на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам".

"Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України",

- йдеться у повідомленні.

Зі свого боку у Кремлі повідомили, що в цілому бесіда носила “діловий і відвертий характер”. Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США. Наголосив на важливості нормалізації відносин між Росією і США. Сторони також обговорили "внутрішньоукраїнське врегулювання", вихід США з Договору про відкрите небо, перспективи вирішення проблеми іранської ядерної програми, а також можливості співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Байден та Путін обговорили також здійснений сьогодні обмін дипломатичними нотами про досягнення домовленості щодо продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння.

"У найближчі дні сторони завершать всі необхідні процедури, що забезпечують подальше функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму взаємного обмеження",

- говориться у повідомленні.

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