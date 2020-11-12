РФ і Туреччина домовилися про створення центру з контролю за Нагірним Карабахом

Завантажте мобільний додаток сайту

Міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на Міноборони РФ, пише УНІАН, передає NNS.

"За підсумками переговорів підписано меморандум про створення Спільного центру з контролю за припиненням вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту",

- йдеться в повідомленні.

Меморандумом визначено завдання та принципи Спільного центру з моніторингу.

Так, Спільний центр з контролю за припиненням вогню перебуватиме на території Азербайджану.

Зазначається, що центр здійснюватиме збір, узагальнення та перевірку інформації про дотримання сторонами режиму припинення вогню та інших дій, що порушують досягнуті домовленості. На нього також покладається завдання фіксування порушень шляхом застосування візуального спостереження, безпілотних літальних апаратів, а також оцінки даних від інших джерел.

Центр стане органом для розгляду будь-яких скарг, питань або проблем, пов'язаних із порушеннями досягнутих домовленостей.

Раніше ми писали: Десять літаків з російськими миротворцями вилетіли до Нагірного Карабаху

Мирна угода по Карабаху: що відомо

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан розпочали бойові дії в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинуватили одна одну у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі.

10 листопада вночі прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабасі після завершення бойових дій буде розгорнута спільна миротворча місія Росії і Туреччини.

Жителі Єревану, що протестують проти рішення про припинення війни в Нагірному Карабасі, прорвали оточення і увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Нагірний Карабах: історія конфлікту

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародна спільнота не визнала референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.