Велика війна: Азербайджан наступає, а Вірменія ввела військовий стан (відео)

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Як повідомляла раніше NNS , між Вірменією та Азербайджаном сьогодні, 27 вересня, поновилися військові дії. Конфлікт щогодини стає все більш гарячим.

Міноборони Азербайджану повідомляє, що військові взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі, інформує NNS з посиланням на Українську правду.

"В ході успішної військової операції підрозділи азербайджанської армії звільнили селища Гараханбейлі, Гервенд, селище Горадіз, Боюк Марджанли і Рюзгар",

- йдеться в повідомленні.

При цьому представник прес-служби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов заявив, що під час операції були знищені пости в напрямку Агдаринського району і Муровдагу, а панівні висоти взяті під контроль.

В свою чергу, Вірменія ввела військовий стан. Про це NNS повідомляє з посиланням на Фокус.

"Дорогі співвітчизники, зараз за рішенням уряду у Вірменії оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Весь особовий склад закликаю з'явитися у військові комісаріати",

- звернувся до громадян Вірменії глава уряду.

Як повідомляють з Єревану, слова Пашиняна знаходять підтримку: на площі Республіки в столиці Вірменії вже збираються добровольці, готові їхати на фронт.

У соцмережах почали з’являтися відео з Нагірного Карабаху, де раніше поновилися бойові дії між Вірменією і Азербайджаном.

Відповідні кадри були зняті очевидцями безпосередньо у районі конфлікту.

На них, зокрема, зображено просування бронетехніки Збройних сил Вірменії вулицями Ханкенді (Степанакерт) і величезні стовпи диму, що піднімаються над горизонтом з місця бойових дій.

Як передає АПА з посиланням на «Aysor.am», Секретар Ради Безпеки сепаратистського режиму, створеного в окупованому Вірменією Нагірно-карабаському регіоні Азербайджану, Самвел Бабаян заявив, що в результаті боїв у напрямку Нагірного Карабаху загинули 10 вірменських військовослужбовців.

Раніше ми повідомляли: По всьому фронту. На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії

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