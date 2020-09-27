По всьому фронту. На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії

27 вер. 2020
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На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії, на початку яких сторони звинувачують один одного. Про це NNS  повідомляє з посиланням на Острів.

За даними МЗС Вірменії, Азербайджан нібито завдав ударів з РСЗВ по мирних населених пунктах, включаючи Степанокерт.

У Міноборони Азербайджану запевняють, що це ЗС Вірменії нібито інтенсивно обстріляли азербайджанські прикордонні населені пункти, наслідком чого була розпочата "контрнаступательная операція по всьому фронту".

"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів артилерії, авіації і безпілотників, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку ЗС Вірменії знищують їх",

- йдеться в повідомленні МО Азербайджану.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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