По всьому фронту. На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії

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На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії, на початку яких сторони звинувачують один одного. Про це NNS повідомляє з посиланням на Острів.

За даними МЗС Вірменії, Азербайджан нібито завдав ударів з РСЗВ по мирних населених пунктах, включаючи Степанокерт.

У Міноборони Азербайджану запевняють, що це ЗС Вірменії нібито інтенсивно обстріляли азербайджанські прикордонні населені пункти, наслідком чого була розпочата "контрнаступательная операція по всьому фронту".

"Особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів артилерії, авіації і безпілотників, виявивши велику кількість живої сили, військові об'єкти і бойову техніку ЗС Вірменії знищують їх",

- йдеться в повідомленні МО Азербайджану.

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