У Білорусі на недільному марші затримали більше 1000 осіб

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Білоруський правозахисний центр «Вясна» зібрав імена вже 1 023 затриманих на акціях протесту в Білорусі 8 листопада. Дані розміщені на сайті правозахисників. Про це пише Громадське, передає NNS.

Серед затриманих є журналісти, науковці, спортсмени. Зокрема, повідомляється, що десятиборець Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін вже переведені в ізолятор в Жодіно.

Протягом дня з метою «безпеки пасажирів» метрополітен Мінська закрив всі станції третьої лінії. Також у неділю оператори мобільного зв'язку вже звично «обмежували» доступ до мобільного інтернету.

Журналісти зазначають, що правоохоронці затримували людей майже випадковим чином. У Полоцьку міліція затримала шість чоловіків, які відвідували екскурсію. Співробітники міліції проходили з людьми до кінця екскурсії, а після її закінчення забрали усіх чоловіків з групи до машини.

Що відбувається у Білорусі?

Вже понад три місяці у країні відбуваються масові протести через оголошені результати президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнають цих результатів та вимагають визнати опозиціонерку Світлану Тіхановську легітимною президенткою Білорусі.

Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня Лукашенко «по-тихому» провів інавгурацію та фактично зайняв пост президента. Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.

Україна також не визнала легітимності Лукашенка та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні. Міністерство закордонних справ України також заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.

Головне фото: TUT.BY