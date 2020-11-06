У США штат Невада закріпив одностатеві шлюби на рівні конституції

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На референдумі 3 листопада жителі Невади переважною більшістю голосів підтримали скасування поправки до конституції штату від 2002 року, яка визначала шлюб винятково як союз чоловіка й жінки. Про це пише Громадське, передає NNS.

Це означає, що в межах Невади шлюбом вважатимуть союз двох людей незалежно від їхньої статі. Утім, релігійні організації чи священники можуть відмовлятися його оформлювати. Це випливає з формулювання питання.

На підтримку цього рішення висловилися 62% невадців, що взяли участь у голосуванні, свідчать дані The New York Times.

Як зазначає видання Advocate, що спеціалізується на правозахисній тематиці, Невада стала першим штатом США, який закріпив право одностатевих пар на шлюб у своїй конституції.

У 2015 році Верховний суд США легалізував одностатеві шлюби по всій території країни. Утім, як зазначає Advocate, більшість штатів планують їх заборонити; а у Верховному суді нині більшість — за консервативно налаштованими суддями.

Окрім конституційного закріплення шлюбу як союзу двох людей, у Неваді відбувся референдум ще з п’яти питань. Виборці підтримали, серед іншого, зміну умов помилування ув’язнених і обов’язкове використання відновлюваної енергії комунальними підприємствами.

Референдум відбувся в день виборів у США, який цьогоріч припав на 3 листопада. Тоді американці обирали президента, а також переобирали частину членів законодавчого органу — Конгресу. Через те, що багато голосів були надіслані поштою, підрахунок затягується.