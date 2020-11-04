Байден чи Трамп: у США завершилося голосування за президента

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У США закрилися всі дільниці для голосування за нового президента, о 8:00 за Києвом закінчили голосувати в Алясці, пише Громадське, передає NNS.

Наразі триває підрахунок голосів, зазвичай переможець відомий вже в ніч після дня виборів, але цьогоріч знадобиться більше часу через велику кількість відданих поштою голосів і епідемію коронавірусу.

Як визначають переможця?

Президента у США обирають не виборці, а делеговані ними представники — колегія виборників. Їх усього 538, і для перемоги кандидат має заручитися підтримкою мінімум 270 з них. У 48 штатах діє правило «переможець забирає все»: навіть якщо кандидат переміг у штаті з мінімальним відривом, йому дістаються голоси всіх виборників цього штату.

Хто попередньо перемагає?

За попередніми підрахунками та прогнозами CNN, у демократа Джо Байдена 215 голосів виборників, а у Трампа — 165. Видання прогнозує перемогу Байдена у штатах Колорадо, Міннесота, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Нью-Джерсі, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Мериленд, Іллінойс, Делавер, Коннектикут, Каліфорнія та окрузі Колумбія.

Пізніше CNN передає, що у Байдена 219 голосів, а у Трампа — вже 209.

За прогнозами The Washington Post, перемогу може здобути чинний президент Дональд Трамп. Видання повідомляє про підтримку республіканця у 27 штатах. А поки за попередніми підрахунками WP, у Байдена 219 голосів виборців, а у Трампа — 169.

The New York Times зараз повідомляє, що Байдена підтримали 223 виборців, а Трампа 212.

Як пише Громадське, невдовзі на брифінгу в Білому домі Трамп заявив про свою перемогу на виборах, хоча офіційно підрахунок голосів триває.

«Ми були готові виграти ці вибори. І, якщо чесно, ми виграли ці вибори»,

— заявив Трамп під схвальні вигуки прихильників.

Він додав, що голосування поштою, до якого закликали прихильники Демократичної партії, було «шахрайством» і «соромом» для США, і заявив про готовність піти до Верховного суду, щоб «припинити все це». Вочевидь, йдеться про прийняття голосів поштою, які не встигли дійти до виборчих дільниць до дня виборів.

Як пише Укрінформ з посиланням на дані телеканалу Fox News, за попередніми підрахунками чинний президент США Дональд Трамп набирає на виборах 213 голосів із 270 потрібних, а його суперник колишній віцепрезидент країни Джо Байден — 238.

Зараз голоси продовжують рахувавти.