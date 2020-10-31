Єреван попросив у Москви військової допомоги: оприлюднено відповідь

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МЗС Росії в суботу випустило заяву у зв'язку зі зверненням прем'єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна до президента Російської Федерації Володимира Путіна, в якій підтверджується прихильність Росії союзницьким зобов'язанням щодо Вірменії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Інтерфакс.

"Відповідно до договору Росія надасть Єревану всю необхідну допомогу, якщо бойові зіткнення перенесуться безпосередньо на територію Вірменії",

– йдеться в заяві на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС РФ знову закликали сторони нагірно-карабаського конфлікту "до негайного припинення вогню, деескалації напруженості і повернення до субстантивних переговорів з метою досягнення мирного врегулювання на основі базових принципів у руслі домовленостей, досягнутих міністрами закордонних справ Російської Федерації, Азербайджанської Республіки і Республіки Вірменія в Москві 10 жовтня цього року".

У заяві МЗС РФ наголошується, що у зв'язку зі зверненням прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна до президента РФ Володимира Путіна з проханням почати консультації з метою визначення виду та обсягу допомоги, яку Росія може надати Вірменії, "підтверджуємо прихильність Російської Федерації союзницьким зобов'язанням щодо Республіки Вірменія, що, зокрема, випливають із Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Вірменія від 29 серпня 1997 р".

"Низка статей цього Договору передбачають конкретні дії в разі виникнення загрози збройного нападу або акту агресії на територію одне одного",

– нагадали в російському МЗС.

У Вірменії в місті Гюмрі діє 102-га російська військова база. 20 серпня 2010 року Росія і Вірменія продовжили термін дії договору про розміщення бази до 2044 року.У суботу в МЗС Вірменії повідомили, що Пашинян направив Путіну листа, "детально окресливши ситуацію, що склалася внаслідок турецько-азербайджанської військової агресії проти Нагірного Карабаху, і наявні виклики".

"У листі, зокрема, відзначено залучення іноземних терористів з Близького Сходу в бойових діях проти Нагірного Карабаху", –

повідомили в МЗС Республіки.

Згідно з повідомленням, враховуючи факти наближення бойових дій до кордонів республіки Вірменія, домагань на територію Вірменії, прем'єр-міністр звернувся до президента РФ з проханням почати невідкладні консультації щодо визначення виду і розміру сприяння, які Росія може надати Вірменії для гарантування безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією, а також на ст.2 Угоди "про дружбу, співробітництво і взаємне сприяння" від 29 серпня 1997 року".

Нагадаємо, міноборони Азербайджану 27 вересня заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку з боку Азербайджану. Бойові дії в зоні конфлікту тривають, сторони несуть втрати в живій силі та техніці.

Прес-секретар ОДКБ Володимир Зайнетдінов повідомив, що Єреван поки що не звертався по допомогу в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Поки що в Секретаріат ОДКБ від вірменської сторони жодних звернень по допомогу не надходило",

– сказав він.

До ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія й Таджикистан.

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