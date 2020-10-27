Дружина прем’єра Вірменії вирушає на фронт у складі жіночого загону

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Міноборони Вірменії почало визнавати втрати територій. Пашинян покликав на фронт усіх, хто в силах тримати зброю. Про це NNS повідомляє з посиланням на Фокус.

Міноборони Вірменії підтвердило заняття військами Азербайджану селища Кубатли (Губадли), який знаходиться в 25 км від Лачинського коридору. Про це заявив на вечірньому брифінгу речник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян.

"Вчора пізно ввечері, в ході боїв, на жаль, противник зумів взяти Кубатли і просунутися на деяких напрямках",

– сказав Ованнісян.

Досі Міноборони Вірменії відмовлялося відкрито визнавати навіть втрату взятого азербайджанцями першого райцентру Джебраїл, не кажучи про Гадрута, Фізулі і Зангелана.

Про взяття селища Губадли в понеділок заявив у своєму зверненні до народу президент Азербайджану Ільхам Алієв. Крім того, Алієв повідомив про "звільнення" ще 17 нових населених пунктів у південних і південно-східних: Зангеланському, Джебраїльському, і Губадлінському районах Карабаху.

Більшість з селищ знаходиться в долині річки Акера, по якій азербайджанська армія піднімається на північ, до Лачину.

Увечері в понеділок Міноборони Азербайджану опублікувало нове відео з чергового зайнятого населеного пункту в долині річки Акера-села Ханлик. А через годину після цього - відео з взятого райцентру Кубатли.

Також в понеділок стало відомо, що дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, відгукнулася на недавній заклик чоловіка захищати Батьківщини і відправилася в навчальну частину для подальшої відправки на фронт.

"З завтрашнього дня загін з 13 жінок, в тому числі і я, приступлять до навчань. Через кілька днів ми вирушимо захищати наші кордони. Ми не можемо поступитися ні Батьківщиною, ні своєю гідністю противнику",

– написала Анна Акопян у себе в Facebook.

Нагадаємо, в середу, 21 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виступив зі зверненням до народу, закликавши всіх боєздатних вірмен, а особливо – уродженців Арцаха, – стати під прапори армії Нагірного Карабаху, підкреслюючи, що питання НКР більше не має дипломатичного вирішення.

Ближче до вечора понеділка в мережі з'явився репортаж з Північного фронту. Так, журналісти Euronews вирушила на греблю Суговушан (для вірмен –Мадагіз) в Нагірному Карабасі. Під час репортажу машина, за якою слідували наші журналісти, на "міліметри вислизнула від снаряда".

За даними МО Вірменії, перемир'я, яке повинно було почати діяти в понеділок вранці, було порушено через всього лише 45 хвилин після моменту настання: "близько 8:45 ранку азербайджанська сторона, обстріляла з артилерії північно-східні бойові позиції Арцаха".