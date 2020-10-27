У Єгипті на українську сім’ю напала акула: дитина залишилася без руки

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У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України, передає NNS.

Зазначається, що дванадцятирічний хлопчик потрапив до реанімації. Він переніс одну операцію, попереду друга, поранену руку врятувати не вдалося. Дитина досі в реанімації.

«На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс»,

— йдеться у повідомленні.

Як йдеться в повідомленні, зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв'язку з рідними постраждалих.

У Державному агентстві закликають всіх туристів бути максимально обережними в країні перебування, заздалегідь ознайомитися з правилами безпеки, брати екстремальні тури у своїх ліцензованих туроператорів або їхніх офіційних локальних партнерів.

Як пише Громадське, насправді всупереч поширеній думці, лише невелика кількість видів акул небезпечні для людини. Із понад 360 видів тільки 4 відмічені в значній кількості неспровокованих нападів на людей зі смертельним результатом: акула біла, тигрова, тупорила і довгокрила.

Згідно з міжнародною статистикою з нападу акул ISAF (International Shark Attack File) станом на 2009 рік у світі був зареєстрований 2251 напад, починаючи з 1580 року, із них 464 фатальних.

За оцінками експертів, шанс стати жертвою нападу акули становить 1 до 11,5 мільйонів, а шанс загинути від такого нападу — 1 до 264,1 мільйона.