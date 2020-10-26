Росія нанесла масований авіаудар по табору повстанців у Сирії: багато загиблих (відео)

26 жовт. 2020
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У Сирії російська авіація завдала удару по базі повстанців. Багато загиблих. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Бойова авіація Росії завдала удару по базі повстанців на північному заході Сирії у провінції Ідліб. Як передають DPA і AFP з посиланням на сирійську моніторингову організацію, загинули 78 повстанців.

Авіація, імовірно, атакувала тренувальний табір. Серед убитих — понад 50 бійців сунітського альянсу «Файлака-аль-Шам», який повʼязаний з Туреччиною. Поранено близько 140 осіб. Повстанці поки підтверджують 60 убитих, але кажуть, що кількість жертв зростатиме.

За даними місцевих ЗМІ, табір подібним чином атакували у 2017 році. Тоді теж було багато жертв.

Напередодні в сирійській провінції Ідліб ударний дрон США знищив кількох лідерів терористичного угрупування «Аль-Каїда».

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Автор: NNS - Національна служба новин

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