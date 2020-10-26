Росія нанесла масований авіаудар по табору повстанців у Сирії: багато загиблих (відео)

- 26 жовт. 2020
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У Сирії російська авіація завдала удару по базі повстанців. Багато загиблих. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.
Бойова авіація Росії завдала удару по базі повстанців на північному заході Сирії у провінції Ідліб. Як передають DPA і AFP з посиланням на сирійську моніторингову організацію, загинули 78 повстанців.
Audio file from militant on the ground in North West Idlib,— Andrew 🇸🇾 (@AndrewBritani) October 26, 2020
He is saying that the Russian airstrikes resulted in 78 dead and 140 injured and the numbers might increase. pic.twitter.com/FQDl3IvV7F
Авіація, імовірно, атакувала тренувальний табір. Серед убитих — понад 50 бійців сунітського альянсу «Файлака-аль-Шам», який повʼязаний з Туреччиною. Поранено близько 140 осіб. Повстанці поки підтверджують 60 убитих, але кажуть, що кількість жертв зростатиме.
✈️#Russian air-strikes kill dozens at training camp in Al-Dwelah, #Idlib— PNN (@GIIMedia) October 26, 2020
April 2017 same place was hit, no security precautions taken, dozens gathering at same place while boosting with pictures📍on social media🤳
Is this recklessness or collusion to get rid of the mujahedeen!? pic.twitter.com/vPh8iEkPYk
За даними місцевих ЗМІ, табір подібним чином атакували у 2017 році. Тоді теж було багато жертв.
Напередодні в сирійській провінції Ідліб ударний дрон США знищив кількох лідерів терористичного угрупування «Аль-Каїда».