Росія нанесла масований авіаудар по табору повстанців у Сирії: багато загиблих (відео)

У Сирії російська авіація завдала удару по базі повстанців. Багато загиблих. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Бойова авіація Росії завдала удару по базі повстанців на північному заході Сирії у провінції Ідліб. Як передають DPA і AFP з посиланням на сирійську моніторингову організацію, загинули 78 повстанців.

Audio file from militant on the ground in North West Idlib, He is saying that the Russian airstrikes resulted in 78 dead and 140 injured and the numbers might increase. pic.twitter.com/FQDl3IvV7F

Авіація, імовірно, атакувала тренувальний табір. Серед убитих — понад 50 бійців сунітського альянсу «Файлака-аль-Шам», який повʼязаний з Туреччиною. Поранено близько 140 осіб. Повстанці поки підтверджують 60 убитих, але кажуть, що кількість жертв зростатиме.

✈️#Russian air-strikes kill dozens at training camp in Al-Dwelah, #Idlib



April 2017 same place was hit, no security precautions taken, dozens gathering at same place while boosting with pictures📍on social media🤳



Is this recklessness or collusion to get rid of the mujahedeen!? pic.twitter.com/vPh8iEkPYk