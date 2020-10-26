Трамп і Байден назвали головних ворогів США

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Претенденти на посаду президента Сполучених Штатів Америки назвали головних ворогів США. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ua.news.

Кандидат у президенти США Джо Байден вважає, що ворогом №1 для Штатів є Росія. Мовляв, вона створює найбільшу загрозу нацбезпеці та заважає утворенню союзів з іншими державами.

До того ж, «Путін намагається якомога» поширювати дезінформацію про Байдена як про кандидата – зазначив політик в інтерв’ю телеканалу CBS, пише DW.

А чинний президент Дональд Трамп найбільшою загрозою вважає не РФ, а Китай. Крім того, що КНР є «конкурентом і ворогом у багатьох аспектах», вона ще й є винною у поширенні коронавіруса, заявив Трамп.

Нагадаємо, за три тижні до виборів Байден на загальнонаціональному рівні випереджав Трампа: згідно з результатами соцопитувань, за Трампа готові були голосувати 40% американців, а за Байдена – понад 50%.

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