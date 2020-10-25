Ердоган образив Макрона: Франція відкликає з Туреччини свого посла

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган піддав різкій критиці президента Франції Еммануеля Макрона через його позицію щодо мусульман. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

“Що можна сказати про главу держави, який відноситься до мільйонів віруючих різних конфесій, закликаючи їх лікувати психіку?”

— заявив Ердоган.

Він додав, що “лікувати психіку” треба французькому лідеру.

Зазначається, що між Макроном та Ердоганом є розбіжності з приводу правових питань в східному Середземномор’ї, в зв’язку з положенням в Лівії, Сирії та навколо кризи в Нагірно-Карабахському регіоні.

Заклик Макрона до захисту світських цінностей своєї країни від радикального ісламу обурили уряд Туреччини.

Додається, що Макрон охарактеризував іслам як релігію, яка переживає “світову кризу”. Президент заявив, що в грудні уряд Франції представить законопроект, який зміцнює дію закону 1905 року, за яким церква відділена від Французької держави.

Через заяви Ердогана Франція відкликала свого посла з Туреччини

Посол Франції Ерве Магро в Туреччині оголосив, що країна вимагає консультацій. Про це повідомляє Cumhuriyetю

У заяві Єлисейського палацу представник президента Франції Еммануеля Макрона зазначив, що Франція вимагає від Туреччини змінити політику, та відкликає свого посла з Туреччини.

“Коментарі президента Ердогана неприйнятні. Надлишок емоцій — це не метод. Ми вимагаємо від Ердогана змінити курс своєї політики, оскільки це в усіх відношеннях небезпечно”,

— заявив офіційний представник Макрона.

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