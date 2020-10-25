Померла найбагатша людина Південної Кореї – засновник концерну Samsung

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У Сеулі в неділю, 25 жовтня, у віці 78 років помер голова концерну Samsung Лі Гон Хі. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель, який посилається на західні ЗМІ.

За даними BBC, він помер в оточенні близьких людей, проте причина смерті наразі не називається.

Зазначимо, останні декілька років у Хі були проблеми зі здоровʼям після перенесеного в 2014 році серцевого нападу.

Протягом останніх шести років фактичне управління концерном було на Лі Чже Єні — синові Хі, він наразі є віцепрезидентом дочірньої компанії групи Samsung Electronics.

За даними Forbes, Лі Гон Хі був найбагатшою людиною у Південній Кореї, його статки оцінюють у майже $21 мільярд. За його життя Samsung Electronics стала однією з найбільших світових технологічних компаній.

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