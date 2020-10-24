В Дубаї відкрився найбільший у світі фонтан: відео

24 жовт. 2020
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В Об'єднаних Арабських Еміратах, у Дубаї, відкрили найбільший у світі фонтан площею 7 327 м². Він розташований на штучному острові у вигляді пальми, звідси й назва — Пальмовий фонтан. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке, в свою чергу, посилається на Книгу рекордів Гіннеса.

У фонтані встановлено три тисячі світлодіодних лампочок, їх колір та яскравість можна змінювати. Також фонтан може підіймати воду вгору до 105 метрів.

Фонтан буде відкритий для відвідувачів упродовж усього року. П'ять різних шоу показуватимуть людям щодня, зокрема хитання струменів під сучасні популярні пісні та класичні мелодії.

*⁣⁣⁣⁣ تعرفوا معنا على أكبر نافورة في العالم والتي تمتد على مساحة 7,327 متر مربع.⁣ ⁣ عملت "نخيل" على تشيد النافورة العملاقة والتي تدعى "نافورة النخلة" في "النخلة جميرا" في إمارة #دبي.⁣ ⁣ كما تتميز النافورة بوجود 3 آلاف مصباح ومضخات عملاقة تقذف الماء إلى ارتفاع 105 أمتار مضيئة بأنوارها سماء المدينة.⁣ ⁣ هل ستقومون بزيارة نافورة النخلة؟⁣ ⁣ ⁣ ⁣ Discover the world’s largest fountain measuring at a whopping 7,327 m² by @nakheelofficial (UAE).⁣ ⁣ The record-breaking fountain named “The Palm Fountain” was designed with different color and brightness controls. ⁣ ⁣ Located at @thepointepalm at Palm Jumeirah, #ThePalmFountain show creates harmony while dancing to songs from all around the world.⁣ ⁣ The fountain is capable of blasting water up to 105 meters high! with 3,000 LED lights, the dancing fountain lights up the skies.⁣ ⁣ Will you visit the Palm Fountain?⁣ ⁣ _______________________⁣ ⁣ #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #fountain #water #travel #photography #city #art #waterfountain #mall #Dubai #UAE⁣ #غينيس_للأرقام_القياسية #أرقام_قياسية

Допис, поширений Guinness World Records Arabia (@gwrarabia)

У день відкриття фонтану організували конкурси, живі виступи, танці, а завершили презентацію салютом.

Раніше найбільшим фонтаном у світі був Banpo Moonlight Rainbow Fountain у Південній Кореї. Його площа становила 2 519 м².

Автор: NNS - Національна служба новин

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