В Дубаї відкрився найбільший у світі фонтан: відео

Завантажте мобільний додаток сайту

В Об'єднаних Арабських Еміратах, у Дубаї, відкрили найбільший у світі фонтан площею 7 327 м². Він розташований на штучному острові у вигляді пальми, звідси й назва — Пальмовий фонтан. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке, в свою чергу, посилається на Книгу рекордів Гіннеса.

У фонтані встановлено три тисячі світлодіодних лампочок, їх колір та яскравість можна змінювати. Також фонтан може підіймати воду вгору до 105 метрів.

Фонтан буде відкритий для відвідувачів упродовж усього року. П'ять різних шоу показуватимуть людям щодня, зокрема хитання струменів під сучасні популярні пісні та класичні мелодії.

У день відкриття фонтану організували конкурси, живі виступи, танці, а завершили презентацію салютом.

Раніше найбільшим фонтаном у світі був Banpo Moonlight Rainbow Fountain у Південній Кореї. Його площа становила 2 519 м².