Президент Польщі розпочав візит в Україну словами про підтримку перед агресією РФ

- 12 жовт. 2020
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Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до України відвідинами польського військового кладовища в Биківні у неділю, де заявив про підтримку України на тлі агресії РФ. Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на повідомлення пресслужби польського президента, передає NNS.
Виступаючи у Биківні, Дуда заявив, що Польща є союзником України та стоїть "пліч-о-пліч перед обличчям нової російської агресії".
"Тієї (агресії), що захопила Крим, що захопила землі Донецька і Луганська - трагедія, з якою світ, Європа ніколи не зможуть змиритися",
— сказав польський президент.
"Cьогодні наш обов'язок - відновити і Україні, і Європі ті кордони, які повинні бути, і які є кордонами чесності, міжнародного права, справедливості і просто звичайної порядності. Це те, чого вимагає сьогодні пам'ять про тих, хто похований тут, в Биківні, в цьому лісі",
— додав Дуда.
Президент Польщі перебуватиме з візитом в Україні до 13 жовтня. У понеділок він зустрінеться з президентом Зеленським, у вівторок обоє лідерів відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.
За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.
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