Світову організацію торгівлі вперше в історії очолить жінка

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На місце генеральної директорки Світової організації торгівлі (СОТ) претендують дві жінки: колишня керуюча директорка Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала і міністрка торгівлі Південної Кореї Ю Мен Хі. Про це повідомляє Forbes, передає Громадське, інформує NNS.

Незалежно від того, хто отримає посаду, ця подія все одно увійде в історію, оскільки вперше за 75 років існування СОТ, організацію очолить жінка.

Як зазначає видання, обидві кандидатки вже увійшли в історію у своїх країнах, вони обійняли посади, яких жінки там ніколи раніше не обіймали.

Що відомо про Оконджо-Івеалу?

Її висунули кандидаткою на посаду глави СОТ від Нігерії. Оконджо-Івеала працювала міністром фінансів і міністром закордонних справ цієї країни. Також вона 25 років працювала у Світовому банку, де обіймала низку високих посад, включно з посадою керуючої директорки.

Якщо її оберуть в СОТ, вона буде не лише першою жінкою-головою, але й першою африканкою, яка обійняла цю посаду.

В інтерв’ю Генеральній раді СОТ пані Оконджо-Івеала зазначила:

«Прозорість та інформованість надзвичайно важливі для стабільної, передбачуваної та справедливої багатосторонньої торгової системи».

А як щодо Ю Мен Хі?

Вона стала першою жінкою, яка очолила міністерство торгівлі Південної Кореї. Ю Мен Хі пропрацювала в різних держустановах, брала участь у ключових для Південної Кореї торгових переговорах з США і Китаєм.

В інтерв’ю Генеральній раді СОТ Оконджо-Івеала зазначила:

«СОТ перебуває на роздоріжжі й стикається з «дефіцитом довіри». Моє бачення — треба відновити довіру до багатосторонньої торгової системи, зробивши її більш стійкою».

Чому обирають нового директора?

Попередній гендиректор СОТ Роберто Азеведо 31 серпня пішов у відставку, за рік до закінчення свого мандата, офіційно — через особисті причини.

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