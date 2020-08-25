На Берлінському кінофестивалі тепер вручатимуть гендерно-нейтральні нагороди

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Берлінський кінофестиваль з 2021 року відмовиться від нагород за кращу жіночу та чоловічу ролі. Замість них присуджуватимуть «Срібних ведмедів» за кращі головну роль та роль другого плану. Про це повідомила пресслужба фестивалю 24 серпня, пише Громадське, передає NNS.

Зазначається, що такі нагороди є гендерно-нейтральними.

«Ми вважаємо, що скасування поділу нагород за ознакою статі — це сигнал до більш гендерно-чутливого розуміння в кіноіндустрії»,

— зазначили керівники «Берлінале» Марієтта Ріссенбек і Карло Шатріан.

Як відбуватиметься Берлінський кінофестиваль у 2021 році

Організатори повідомили, що кінофестиваль відбудеться у звичайному форматі, але відповідно до правил та обмежень щодо поширення коронавірусу, які діятимуть.

Зазначимо, що цьогорічний 70-тий «Берлінале» не скасовували через коронавірус, оскільки традиційно провели його наприкінці лютого, ще до епідемії COVID-19 у Європі.

Наступного року окрім нагород за головну роль та роль другого плану вручатимуть ще шість: кращий фільм, кращий сценарій, кращу режисуру, гран-прі журі фестивалю і приз журі, а також нагороду за видатні досягнення в кіно.

Довідково: Берлінський кінофестиваль є одним з найбільших у Європі на ряду з Венеційським та Каннським. Заснований він у 1951 році. Нині «Берлінале» вважають найбільш відвідуваним кінофестивалем світу. Журі приділяє особливу увагу тому, щоб на ньому були представлені фільми з якомога більшої кількості країн.

Одночасно з «Берлінале» функціонує Європейський кіноринок (EFM), який є одним з найважливіших місць зустрічі знавців у сфері кіноіндустрії. Він обслуговує дистриб'юторів, покупців фільмів, продюсерів, фінансистів та агентів.

Загалом у кінофестивалі, EFM і інших супутніх заходах участь беруть близько 20 тисяч професіоналів з понад 130 країн.