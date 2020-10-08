У Киргизстані зник президент: країна закрила кордони

- 08 жовт. 2020
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Рада безпеки Киргизстану заявила, що їм невідоме місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua.
Заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв заявив, що пропав і прем'єр-міністр.
"Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон",
– сказав він.
Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні.
"Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається",
– заявив він.
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