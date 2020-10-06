ЦВК Киргизстану скасувала результати парламентських виборів

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Центральна виборча комісія Киргизстану оголосила про скасування результатів парламентських виборів у країні. Про це з посиланням на KLOOP передає Громадське, інформує NNS.

Як повідомляла NNS раніше, після них у країні почалися протести, що тривають другий день. Тепер протягом 2 тижнів ЦВК має призначити нові парламентські вибори.

У рішенні ЦВК вказано, що скасування результатів виборів до парламенту просили 10 опозиційних партій. Їхнє звернення вони задовольнили, «враховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася, з метою не допустити зростання напруження в суспільстві, сприяння стабільності і громадському миру».

Як повідомляє Українська правда, член виборчої комісії Гульнара Джурабаєва сказала "24.kg", що обговорювалося також питання про саморозпуск ЦВК. Вона вважає, що цією виборчою кампанією ЦВК дискредитувала себе, і «тому найкращим і найправильнішим в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень».

Що відбувається?

4 жовтня у Киргизстані пройшли вибори до парламенту. За попередніми результатами, до парламенту проходять чотири партії з 16, які брали участь на виборах. Три з них — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» — називають наближеними до чинного президента Соорнбая Жеєнбекова.

Подолати 7% бар'єр змогла лише одна опозиційна партія — «Бутун Киргизстан» («Єдиний Киргизстан»). Протестувальники називають вибори незаконними через численні порушення: підкуп виборців, використання адмінресурсу тощо. Протестувальників намагалися розігнати світлошумовими гранатами, сльозогінним газом та гумовими кулями.

За ніч із 5 на 6 жовтня в столиці Киргизстану Бішкеку захопили мерію та будівлі парламенту й уряду, а звільнили експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва. Опозиційні політики оголосили про призначення виконувачів обов'язків керівників силових відомств, а чинний президент Сооронбай Жеєнбеков заявив про спробу незаконного захоплення влади.

Повідомляється про щонайменше 16 постраждалих.

Фото: AP/Vladimir Voronin