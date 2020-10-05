У Киргизстані після виборів почалися масові протести

- 05 жовт. 2020
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Після парламентських виборів в Киргизстані у Бішкеку почалися багатотисячні акції. Кілька партій проводять мітинги незгоди з підсумками голосування. Про це повідомляє "Радіо Азаттик", передає РБК-Україна, інформує NNS.
Повідомляється, що акцію проводять п'ять партій "Реформа", "Мекен Интимаги", "Чон Казат", "Ийман Нуру" і "Ордо", раніше вони підписали резолюцію про об'єднання. Крім того, партії "Республіка" і "Ата Мекен" теж заявили про незгоду з результатами виборів і повідомили, що сьогодні проведут свій мітинг.
За попередніми даними, загальна кількість учасників мітингу перевищила 3 тисячі осіб.
Вчора, 4 жовтня, в Киргизстані пройшли вибори депутатів до Жогорку Кенеш 7-го скликання. На 120 мандатів претендували трохи менше двох тисяч кандидатів від 16 партій. Вже підраховано понад 98% голосів, бар'єр подолали тільки чотири партії:
- "Бірімдік" - 24,5%;
- "Мекеним Киргизстан" - 23,88%;
- "Киргизстан" - 8,76%;
- "Бутун Киргизстан" - 7,13%.
Три перші з яких — провладні.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що будівлю уряду оточив спецназ . А мітинги незгодних з результатами виборів проходять також в Таласі та Нарині.
Фото: протести в Киргизії (kaktus.media)