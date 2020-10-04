Вірменія нанесла ракетний удар по населеному пункту Азербайджана: є жертви (фото)

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Збройні сили Вірменії обстріляли населений пункт Гянджі. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК.

В результаті ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Азербайджану. В результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та давні історичні споруди.

"В результаті ракетного удару вірменської армії з Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану, розташованому в 60 км від кордону з Вірменією, загинула 1 мирний житель, 4 отримали поранення. Місту завдано значної шкоди",

- повідомили в МЗС.

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