Вірменія нанесла ракетний удар по населеному пункту Азербайджана: є жертви (фото)

04 жовт. 2020
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Збройні сили Вірменії обстріляли населений пункт Гянджі. Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК.

В результаті ракетного удару загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Азербайджану. В результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура та давні історичні споруди.

"В результаті ракетного удару вірменської армії з Гянджі - другому за величиною місту Азербайджану, розташованому в 60 км від кордону з Вірменією, загинула 1 мирний житель, 4 отримали поранення. Місту завдано значної шкоди",

- повідомили в МЗС.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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