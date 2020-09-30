Нагірний Карабах: повідомляється про тисячі загиблих за 3 дні (відео)

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Вірменія та Азербайджан заявляють про тисячі загиблих військових за три дні гарячої стадії протистояння, повідомляє NNS з посиланням на Фокус.

Так, Вірменія заявила про 790 ліквідованих військових армії Азербайджану, який у відповідь озвучив цифру в 2300 знищених за три дні конфлікту вірмен.

Представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян озвучив військові втрати Азербайджану за підсумками третього дня бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Загалом з моменту початку війни противник втратив у живій силі 790 військовослужбовців, з них 180 у напрямку Карвачара (азерб. Кельбаджар – - ред.). За приблизними даними, у противника 1900 поранених у всіх підрозділах",

- повідомив Ованнісян на брифінгу у вівторок ввечері, 29 вересня.

Спікер оборонного відомства Вірменії уточнив втрати противника в техніці:

"Вірменські підрозділи збили 137 танків і бронетехніки противника, знищили 72 безпілотника, 7 вертольотів і один літак, про який ми повідомили вчора".

За словами Ованнісяна, 29-го вересня ознаменовано тим, що в цей день бої перекинулися безпосередньо на територію Вірменії, а нападу піддалося мирне армянсокое населення і цивільна інфраструктура країни.

Міноборони Вірменії не надало нових задокументованих свідчень своїх бойових перемог, крім репортажу з Арцахського фронту, де показаний момент збиття безпілотника, а також коментарі Вірменських військовослужбовців.

Втрати серед власних військових представник Міноборони Вірменії пообіцяв оприлюднити в середу, 30 Вересня.

Азербайджан теж досі не розкрив інформацію про втрати серед своїх військовослужбовців, проте регулярно публікує число загиблих супротивників.

"Починаючи з 27 вересня до сьогоднішнього ранку було вбито і поранено близько 2300 військовослужбовців противника, були знищені і виведені з ладу близько 130 танків та іншої бронетехніки, більше 200 артилерійських установок, реактивних систем залпового вогню, гранатометів, близько 25 систем протиповітряної оборони, 6 командних пунктів управління і командно-спостережних пунктів, 5 складів боєприпасів, близько 50 протитанкових засобів і 55 одиниць автомобільної техніки",

– повідомило Міноборони Азербайджану вранці в середу, 30 Вересня.

Також військове відомство Республіки Азербайджан опублікувало у себе на YouTube-каналі новий ролик з бойовими діями знятий з повітря.

Азербайджан також зазначив, що Вірменія зібрала додаткові сили на Мадагізському напрямку з метою повернення втрачених позицій, і вранці 30 вересня противник зробив спробу контрнаступу.

За годину до цього повідомлення прес-секретар Міноборони Республіки Вірменія Шушан Степанян заявила, що станом на 07:00 ранку, по всій протяжності арцахського фронту ведеться артилерійська перестрілка.

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