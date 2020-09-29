Туреччина готова підтримати Азербайджан у конфлікті з Вірменією

- 29 вер. 2020
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У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили про готовність підтримати Азейбарджан як за столом переговорів, так і на полі бою. Туреччина вважає, що у цього конфлікту є тільки одне рішення.
Про це заявив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, з посиланням на APA, пише РБК-Україна, передає NNS.
Чавушоглу заявив, що Туреччина хоче покласти кінець карабахському конфлікту.
"Ми стоїмо поруч з Азербайджаном на полі бою і за дипломатичним столом",
- заявив він.
За словами міністра, в цьому конфлікті є тільки одне рішення.
"Вірменія повинна піти з азербайджанських земель. Без цього проблема не буде вирішена",
- вважає він.
Нагадаємо, в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".
У Вірменії в свою чергу заявили про підготовку до довгострокової війни через Нагірний Карабах. Там вважають, що війна країн вигідна Туреччині.
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