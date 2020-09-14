Три незалежні лабораторії підтвердили, що Навального отруїли "Новачком"

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Лабораторії Німеччини, Франції і Швеції провели повторний аналіз проб російського опозиціонера Олексія Навального і підтвердили, що його отруїли речовиною групи «Новачок». Про це йдеться у заяві уряду Німеччини, пише Бабель, передає NNS.

«Результати цієї перевірки, проведеної спеціальними лабораторіями у Франції і Швеції, тепер доступні і підтверджують німецькі дані»,

— наголосив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

«Попри те, що розслідування ще триває, три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що отруєння Навального викликала нервово-паралітична речовина з групи «Новачка»,

— зазначили у Німеччині.

Уряд країни знову закликав Росію пояснити, що сталося й наголосив, що перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами щодо подальших кроків.

Нагадуємо, Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська з сильним отруєнням 20 серпня. Він летів з Томська до Москви й на борту йому стало зле. Літак екстрено посадили і політика відправили до реанімації, де він впав у кому. Підозрюють, що йому підсипали отруту в чай — це єдине, що він пив того ранку. 21 серпня в лікарні назвали основний діагноз— порушення обміну речовин і падіння рівня цукру у крові. Після тривалих переговорів Навального відправили літаком до Німеччини.

2 вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Після цього Ангела Меркель і багато інших світових лідерів зажадали від Росії пояснень. Зі свого боку РФ вимагає доказів отруєння Навального.

7 вересня у «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, в якій він перебував протягом двох тижнів після отруєння.

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