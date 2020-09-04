Лукашенко передав у ФСБ свої "докази" по отруєнню Навального

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що матеріали білоруської розвідки, про нібито фальсифікацію даних про отруєння опозиціонера Олексія Навального, передали ФСБ, а спецслужба доповість про них главі Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє російське видання ТАСС, пише Українська правда, передає NNS.

"Вони ж (матеріали) вчора були передані. Вчора, якщо ви звернули увагу, Лукашенко сказав, вони будуть передані в ФСБ. Напевно ФСБ доповість про передані білоруськими колегами документи (Путіну - ред.), безумовно, не сумніваюся в цьому. Це функція будь-якої спецслужби",

— сказав Пєсков.

Також він додав, що не може що-небудь сказати про зміст зібраних у Білорусі матеріалів.

Пєсков відмовився прокоментувати заяву Лукашенка про нібито фальсифікацію даних про отруєння Навального, пославшись на те, що не знайомий з цією інформацією:

"Я поки не маю інформації про те, що в цих матеріалах, і тому ніяк не можу прокоментувати цю заяву".

Прессекретар Путіна заявив, що слідство про отруєння Навального в РФ відкриють, якщо знайдеться підтвердження наявності отруйної речовини в його організмі.

При цьому суд в Москві 4 вересня відхилив скаргу юриста "Фонду боротьби з корупцією" В'ячеслава Гімаді на бездіяльність Слідчого комітету Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

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Що було раніше:

3 вересня на зустрічі з прем'єр-міністром Росії виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального фальсифікацією і заявив, що білоруські розвідники перехопили дані про те, що ніякого отруєння Навального не було.

За словами Лукашенка, Німеччина і канцлер Ангела Меркель повідомили про отруєння Навального, щоб "відбити охоту Путіну сунути носа у справи Білорусі".

Нагадаємо:

У середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком".

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії.