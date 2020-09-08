У Білорусі пройдуть навчання за участю сербських і російських військових

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У середині вересня в Білорусі збираються провести антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство - 2020 " за участю сербських і російських військових. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Міноборони Білорусі, передає NNS.

Як стало відомо, учасники навчань прибудуть до Білорусі в період з 10 по 15 вересня. У навчаннях братимуть участь підрозділи Збройних сил Білорусії, Росії та Сербії, які складуть багатонаціональну тактичну групу.

"На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом",

— зазначили в білоруському міністерстві.

Зазначається, що навчання "Слов'янське братство" проходять щорічно на територіях країн-учасниць. Минулого року маневри проходили в Сербії.

Александр Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, останнім часом неодноразово виступав з заявами про нарощення військової активності НАТО біля білоруських кордонів. У своїх висловлюваннях він не виключив перетворення Білорусі "в театр військових дій".

У НАТО пояснювали Лукашенку, що загроз з боку Альянсу для Білорусі немає, і що сили блоку в Балтійському регіоні мають оборонний характер та були розгорнуті ще до кризи в Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що «будь-яка спроба режиму в Білорусі використати НАТО як привід для розправи над демонстрантами в своїй власній країні абсолютно неправильна і абсолютно невиправдана».

27 серпня президент РФ Владімір Путін заявив, що на прохання Александра Лукашенка підготував "резерв" з російських силовиків, яких можна буде задіяти для придушення протестів.