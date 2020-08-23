В Білорусі у понеділок закриються всі підприємства, де є страйкарі

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Президент Білорусі доручив у понеділок, 24 серпня, закрити всі підприємства країни, співробітники яких приєдналися до страйків. Про це NNS повідомляє з посиланням на Голос UA, який посилається на "БелТА".

За словами Лукашенка, "люди повинні охолонути", потім вже "розберемося, кого запросити" працювати. Він зазначив, що в трудових колективах в країні "не все однозначно". Він пояснив, що"вітає різні настрої". Але, за його словами, є люди, які не хочуть працювати і закликають до страйків.

"Є такі, які хочуть не працювати, а побастувати... якщо хтось не хоче працювати, не змушуйте, не треба. Ми їх все одно не змусимо і не вмовимо. Країна переживе. Але, якщо підприємство не працює, з понеділка-замок на ворота, зупинимо. Люди охолонуть, розберемося, кого потім запросити на це підприємство",

- сказав Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, з 9 серпня в країні проходять мітинги опозиції, яка не задоволена результатами президентських виборів. Пізніше акції, що супроводжувалися сутичками з силовиками, набули мирного характеру, а мешканці почали страйкувати в робочий час.

До мітингів приєдналися робітники Мінського електротехнічного заводу, "Білоруськалія", МАЗа, БелАЗа, Мінського тракторного заводу, Мінського заводу колісних тягачів, білоруського металургійного заводу. Генпрокуратура Білорусі назвала участь у політичних страйках прогулом.

Нагадаємо також, Лукашенко привів у повну бойову готовність армію і почав навчання в Гродненській області.

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